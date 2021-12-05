Телеканал CNN уволил брата экс-губернатора Нью-Йорка Куомо

Американский телеканал CNN уволил телеведущего Криса Куомо — брата бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, который ушёл с поста из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Отмечается, что телеведущий был отстранён от работы на неопределённый срок в начале этой недели. Телеканал провёл расследование эпизода по помощи Куомо брату Эндрю в период разбирательств по делу о сексуальном насилии, после чего решил распрощаться с ведущим.

"Мы наняли уважаемую юридическую фирму для проведения расследования и уволили его. Решение телеканала вступает в силу немедленно", — говорится в релизе.

Также в CNN заявили, что, несмотря на увольнение, расследование продолжится, так как в его ходе появилась некая дополнительная информация, требующая внимания.

Напомним, что губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо ушёл в отставку после обвинений в сексуальных домогательствах по отношению к 11 женщинам. Он не признавал обвинений, заявляя, что атаки на него носят исключительно политическую подоплёку. Позднее Ассамблея Нью-Йорка установила, что Куомо всё же совершал сексуальные домогательства.