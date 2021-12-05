Доменико Тедеско может возглавить "Лейпциг", который уволил главного тренера
Ранее он отказался возглавить венский "Рапид", который был заинтересован в услугах специалиста.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Бывший тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско может возглавить немецкий "Лейпциг". Об этом пишет SportBuzzer.
Отметим, что сегодня было официально объявлено об отставке Джесси Марша, который управлял "быками" в этом сезоне. Отметим, что произошло это после поражения "Лейпцига" в матче с "Унионом". Добавим, что, помимо Тедеско, руководство команды рассматривает ещё несколько кандидатур.
Ранее Лайф сообщал, что Доменико Тедеско отказался возглавить венский "Рапид", который был заинтересован в услугах специалиста.
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