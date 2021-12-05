Доменико Тедеско может возглавить "Лейпциг", который уволил главного тренера

Отметим, что сегодня было официально объявлено об отставке Джесси Марша, который управлял "быками" в этом сезоне. Отметим, что произошло это после поражения "Лейпцига" в матче с "Унионом". Добавим, что, помимо Тедеско, руководство команды рассматривает ещё несколько кандидатур.