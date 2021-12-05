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Мужская сборная России заняла второе место в эстафете на Кубке мира по лыжам

Судьба гонки решилась в финишном створе, где сильнее оказались хозяева этапа — норвежцы.

5 декабря, 09:48

Сергей Устюгов. Фото © ТАСС / АР / Marius Simensen

Вторая сборная России по лыжным гонкам завоевала второе место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.

Наша команда, в составе которой были Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев и Сергей Устюгов, всю гонку шла в группе лидеров и на финишную прямую вышла вместе с первой норвежской командой, за которую решающий этап проводил Йоханнес Клебо. В итоге скандинав в финишном створе оказался сильнее Сергея Устюгова и стал первым.

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Третье место у второй норвежской команды. В шаге от медалей остановилась ещё одна российская команда, за которую бежали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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