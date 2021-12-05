Мужская сборная России заняла второе место в эстафете на Кубке мира по лыжам

Вторая сборная России по лыжным гонкам завоевала второе место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.

Наша команда, в составе которой были Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев и Сергей Устюгов, всю гонку шла в группе лидеров и на финишную прямую вышла вместе с первой норвежской командой, за которую решающий этап проводил Йоханнес Клебо. В итоге скандинав в финишном створе оказался сильнее Сергея Устюгова и стал первым.