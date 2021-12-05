МИД КНР обвинил США во вмешательстве в дела других стран под предлогом демократии
Для давления Соединённые Штаты активно используют санкции, злоупотребляя своей финансовой гегемонией и технологическими преимуществами, отметили в Пекине.
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Демократическая модель Соединённых Штатов выступает лишь предлогом для оказания давления на другие страны и вмешательства в их внутренние дела. Вашингтон игнорирует культурные и исторические различия с этими государствами, говорится в докладе МИД Китая под названием "Ситуация с демократией в США".
В тексте документа отмечается, что американская демократическая система не является универсальной и далека от совершенства, но, несмотря на это, Штаты долгое время игнорируют её недостатки.
"Они гордятся тем, что являются "образцом демократии", и под этим предлогом вмешиваются во внутренние дела других стран, под знаменем демократии развязывают войны, вызывая региональные беспорядки и гуманитарные катастрофы", — сказано в документе.
Американское правительство, как утверждают в Пекине, навязывает другим государствам собственную политическую систему и ценности, проводит "демократические реформы", планирует "цветные революции", а также вмешивается во внутренние дела стран, игнорируя культурные, исторические и экономические различия с этими государствами.
В МИД КНР называют и недостатки демократической системы США, которая превратилась в "денежную политику", где реальное значение имеют лишь деньги. Это касается и СМИ, утверждающих о своей независимости от политики и служении свободе и правде, но на самом деле работающих в угоду партийной политике и ради денег. Кроме того, в стране прогрессируют расовая дискриминация, расширение дифференциации между богатыми и бедными, дополняют в китайском внешнеполитическом ведомстве.
Для давления Соединённые Штаты активно используют практику односторонних санкций, злоупотребляя своей финансовой гегемонией и технологическими преимуществами. В Китае выразили надежду, что США совершенствуют собственную демократическую систему и практику и изменят подход к отношениям с внешним миром.
"Если ни одна страна не будет пытаться монополизировать демократические стандарты, навязать свою политическую систему другим, использовать демократию в качестве инструмента для подавления других стран, мир станет лучше", — говорится в тексте доклада.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что страна не создаёт аналог НАТО в Азии. Вместо образования каких-либо блоков Америка якобы работает над "продвижением международной свободной стабильной системы".
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