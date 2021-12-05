Эксперт по инвестициям Кузин раскрыл, что будет с курсом рубля под Новый год

Декабрь для российской валюты традиционно является не самым лучшим месяцем, однако нет никаких предпосылок для падения курса рубля под Новый год. Об этом рассказал директор по инвестициям "БКС мир инвестиций" Михаил Кузин.

Как отметил Кузин, граждане, как правило, связывают нефтяные котировки с курсом рубля к доллару, даже если не разбираются в рынке. Однако, учитывая нынешние реалии, неприятностей следовало бы ожидать в первую очередь от последствий пандемии коронавируса и падения ценников нефтяных фьючерсов ниже нуля, как это было в апреле прошлого года. Инвестор подчеркнул, что это крайне редкое явление.