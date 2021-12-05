Эксперт по инвестициям Кузин раскрыл, что будет с курсом рубля под Новый год
При этом специалист отметил, что неприятностей следовало бы ожидать в первую очередь от последствий пандемии и падения ценников нефтяных фьючерсов ниже нуля, как это было в апреле прошлого года.
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Декабрь для российской валюты традиционно является не самым лучшим месяцем, однако нет никаких предпосылок для падения курса рубля под Новый год. Об этом рассказал директор по инвестициям "БКС мир инвестиций" Михаил Кузин.
"Мы не ждём неприятных сюрпризов от рубля под Новый год", — цитирует агентство "Прайм" эксперта.
Как отметил Кузин, граждане, как правило, связывают нефтяные котировки с курсом рубля к доллару, даже если не разбираются в рынке. Однако, учитывая нынешние реалии, неприятностей следовало бы ожидать в первую очередь от последствий пандемии коронавируса и падения ценников нефтяных фьючерсов ниже нуля, как это было в апреле прошлого года. Инвестор подчеркнул, что это крайне редкое явление.
Ранее Лайф сообщал, что агентство Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом. Эксперты отметили наиболее низкий показатель госдолга РФ среди стран с сопоставимым уровнем рейтинга.
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