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Трамп назвал "чёртовым идиотом" главу Генштаба США Милли из-за Афганистана

Такое заявление экс-глава Соединённых Штатов сделал на мероприятии во Флориде. Публика отреагировала смехом и аплодисментами.

5 декабря, 09:03
<p>Дональд Трамп. Фото © Shutterstock</p>

Дональд Трамп. Фото © Shutterstock

Бывший президент США Дональд Трамп назвал "чёртовым идиотом" председателя Комитета начальников штабов Вооружённых сил Штатов Марка Милли. Как пишет Express, миллиардер резко осудил генерала за слова об экономии в случае оставления военной техники при выводе войск из Афганистана.

"У вас есть самолёт за 50 миллионов долларов. У вас есть великолепный вертолёт за 29 миллионов долларов. У нас были все типы вертолётов. Многие из них новенькие. Буквально из коробки. Вы думаете, что дешевле оставить его там, чтобы они могли его получить, чем заполнить его половиной бака бензина и доставить в Пакистан или улететь обратно в нашу страну?" — высказался Трамп, выступая на мероприятии в Мар-а-Лаго (штат Флорида).

На данные предложения генерал ответил положительно. Именно в тот момент, как выразился экс-глава США, он понял, что Милли — "чёртов идиот". Отмечается, что народ отреагировал на такое высказывание экс-президента смехом и аплодисментами.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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