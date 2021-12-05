Трамп назвал "чёртовым идиотом" главу Генштаба США Милли из-за Афганистана

"У вас есть самолёт за 50 миллионов долларов. У вас есть великолепный вертолёт за 29 миллионов долларов. У нас были все типы вертолётов. Многие из них новенькие. Буквально из коробки. Вы думаете, что дешевле оставить его там, чтобы они могли его получить, чем заполнить его половиной бака бензина и доставить в Пакистан или улететь обратно в нашу страну?" — высказался Трамп, выступая на мероприятии в Мар-а-Лаго (штат Флорида).