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Панарин признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Выше него только Джейк Генцел из "Питтсбурга" и форвард "Оттавы" Брэди Ткачук.

5 декабря, 09:00

Артемий Панарин. Фото © ТАСС / АР / Jessie Alcheh

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

На счету россиянина гол и две результативные передачи в матче против "Чикаго". Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Панарина.

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Добавим, что первой звездой стал Джейк Генцел из "Питтсбурга". На его счету хет-трик и голевая передача в игре против "Ванкувера". Второй звездой дня в лиге признали форварда "Оттавы" Брэди Ткачука, который забил две шайбы и отдал результативную передачу.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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