Панарин признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

На счету россиянина гол и две результативные передачи в матче против "Чикаго". Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Панарина.

Овечкин забросил 750-ю шайбу в НХЛ и вышел на третье место по числу победных голов

Добавим, что первой звездой стал Джейк Генцел из "Питтсбурга". На его счету хет-трик и голевая передача в игре против "Ванкувера". Второй звездой дня в лиге признали форварда "Оттавы" Брэди Ткачука, который забил две шайбы и отдал результативную передачу.