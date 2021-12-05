Панарин признан третьей звездой игрового дня в НХЛ
Выше него только Джейк Генцел из "Питтсбурга" и форвард "Оттавы" Брэди Ткачук.
Артемий Панарин. Фото © ТАСС / АР / Jessie Alcheh
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.
На счету россиянина гол и две результативные передачи в матче против "Чикаго". Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Панарина.
Добавим, что первой звездой стал Джейк Генцел из "Питтсбурга". На его счету хет-трик и голевая передача в игре против "Ванкувера". Второй звездой дня в лиге признали форварда "Оттавы" Брэди Ткачука, который забил две шайбы и отдал результативную передачу.
Комментариев: 0