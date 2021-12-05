Овечкин забросил 750-ю шайбу в НХЛ и вышел на третье место по числу победных голов
Кроме того, хоккеист по итогам игры был признан первой звездой матча, в котором сразились "Вашингтон Кэпиталз" и "Коламбус Блю Джекетс".
Александр Овечкин. Фото © ТАСС/AP
Форвард клуба "Вашингтон Кэпиталз" Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин забросил свою 750-ю шайбу в матче против "Коламбус Блю Джекетс". Хоккеист занимает четвёртое место по этому показателю в истории НХЛ. Впереди него идут Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).
При этом стоит отметить, что заброшенная шайба стала победной для "Вашингтон Кэпиталз". За карьеру Овечкина это его 118-й победный гол. Таким образом, хоккеист вышел на третью строчку в соответствующем рейтинге, место он делит с Филом Эспозито.
Кроме того, Овечкин по результатам матча был признан первой звездой игры.
Ранее Лайф рассказывал, что Овечкин отправил американца в нокаут в матче НХЛ против "Чикаго". На счету россиянина результативная передача. Его одноклубник Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой.
Комментариев: 0