Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Саудовской Аравии, Мазепин — последний

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Саудовской Аравии — 21-го этапа чемпионата мира "Формулы-1". Спортсмены соревновались на городской трассе в Джидде.

Поул стал для семикратного чемпиона мира пятым в сезоне и рекордным 103-м в карьере. В ходе квалификации он на 111 тысячных секунды опередил своего финского партнёра по команде Валттери Боттаса, показавшего второй результат.

Третье место в квалификации занял голландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен. На заключительном круге он показал лучшее время на двух первых секторах, но в последнем повороте не справился с управлением и врезался в отбойник, разбив машину.

Авария Макса Ферстаппена. Фото © Formula 1

Четвёртым стал монегаск Шарль Леклер, представляющий "Феррари". В шестёрку сильнейших также вошли мексиканский пилот "Ред Булл" Серхио Перес и француз Пьер Гасли из "Альфа Таури". Россиянин Никита Мазепин из команды "Хаас" показал 20-й результат — худший среди всех гонщиков.

Гонка Гран-при Саудовской Аравии состоится в воскресенье, 5 декабря. Начало — в 20:30 по московскому времени.