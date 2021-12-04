Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Саудовской Аравии, Мазепин — последний
Льюис Хэмилтон. Фото © Formula 1
Гонка состоится в воскресенье, 5 декабря. Начало — в 20:30 по московскому времени.
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Саудовской Аравии — 21-го этапа чемпионата мира "Формулы-1". Спортсмены соревновались на городской трассе в Джидде.
Поул стал для семикратного чемпиона мира пятым в сезоне и рекордным 103-м в карьере. В ходе квалификации он на 111 тысячных секунды опередил своего финского партнёра по команде Валттери Боттаса, показавшего второй результат.
Третье место в квалификации занял голландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен. На заключительном круге он показал лучшее время на двух первых секторах, но в последнем повороте не справился с управлением и врезался в отбойник, разбив машину.
Авария Макса Ферстаппена. Фото © Formula 1
Четвёртым стал монегаск Шарль Леклер, представляющий "Феррари". В шестёрку сильнейших также вошли мексиканский пилот "Ред Булл" Серхио Перес и француз Пьер Гасли из "Альфа Таури". Россиянин Никита Мазепин из команды "Хаас" показал 20-й результат — худший среди всех гонщиков.
Гонка Гран-при Саудовской Аравии состоится в воскресенье, 5 декабря. Начало — в 20:30 по московскому времени.
Общий зачёт чемпионата мира после 20 этапов возглавляет Ферстаппен, набравший 351,5 очка. Хэмилтон идёт вторым, уступая лидеру восемь баллов. На третьей позиции Боттас (203 очка). На счету Мазепина пока набранных очков нет.