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Криштиану Роналду получил травму колена, празднуя гол

При этом футболист продолжил играть, однако спустя примерно 15 минут ушёл с поля хромая.

5 декабря, 07:02

Фото © Instagram/cristiano

Нападающий клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду повредил колено, празднуя гол, забитый в матче 14-го тура чемпионата Англии против лондонского "Арсенала". Об этом сообщает Marca.

Отмечается, что залетевшему в ворота противника мячу футболист решил порадоваться в своём стиле — он прыгнул, поворачиваясь на 180 градусов, но упал, приземлившись на землю. Инцидент произошёл примерно на 70-й минуте матча, при этом спортсмен продолжил играть. Однако на 88-й минуте Роналду хромая покинул поле.

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Сегодня, 5 декабря, "Манчестер Юнайтед" предстоит играть против "Кристал Пэлас". Следующий тур чемпионата Англии начнётся в 17:00 по московскому времени.

Ранее Лайф писал, что Роналду первым в истории забил 800 голов в официальных матчах. А после этого реализовал пенальти, доведя число забитых мячей до 801.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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