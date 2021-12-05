Глава "Нафтогаза" Витренко назвал издевательством решение ФРГ по "Северному потоку – 2"

Глава украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA) разрешить оператору Nord Stream 2 AG создать немецкую "дочку" является "издевательством". Об этом сообщает издание Euractiv.

"Мы явно против такого подхода. Сертифицировать только часть трубопровода не имеет смысла, это издевательство над правилами ЕС, и мы надеемся, что этого не произойдёт", — заявил Витренко.