Глава "Нафтогаза" Витренко назвал издевательством решение ФРГ по "Северному потоку – 2"
По мнению руководителя компании, газопровод не должны сертифицировать, так как он якобы "не соответствует правилам Евросоюза".
Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance
Глава украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA) разрешить оператору Nord Stream 2 AG создать немецкую "дочку" является "издевательством". Об этом сообщает издание Euractiv.
"Мы явно против такого подхода. Сертифицировать только часть трубопровода не имеет смысла, это издевательство над правилами ЕС, и мы надеемся, что этого не произойдёт", — заявил Витренко.
Он отметил, что "Северный поток – 2" не должен быть сертифицирован, так как он якобы "не соответствует правилам Евросоюза". Глава "Нафтогаза" подчеркнул, что трубопровод "должен заполняться альтернативными поставщиками газа на всём протяжении".
Как рассказывал Лайф, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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