Пушков раскритиковал публикацию газеты Bild со "схемой вторжения" России на Украину
По словам сенатора, подобные сообщения в СМИ готовят необходимую атмосферу для того, чтобы "поставить русских на место".
Фото © Twitter / Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал публикацию немецкого журнала Bild о гипотетической "схеме вторжения" России на Украину. Своим мнением он поделился в телеграм-канале.
"У американских и германских журналистов давно чешутся руки — уж очень повоевать с Россией хочется. Мало им Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии. При этом они отражают настроения в самых высоких кабинетах ряда стран НАТО: "Надо поставить русских на место!" — написал Пушков.
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Он добавил, что подобные публикации и готовят для этого нужную атмосферу, "навязчиво эксплуатируя тему якобы готовящейся "агрессии России против Украины". По словам сенатора, похожая ситуация происходила перед войнами против Ирака или Ливии.
Отметим, что ранее агентство The Associated Press и газета The Washington Post сообщили, сославшись на источники, что, по данным американской разведки, Москва якобы в начале 2022-го может начать наступление на Украину. Издание WP сопроводило свою публикацию спутниковой съёмкой.
До этого президент США Джо Байден заявил, что готовит план по защите Украины от "агрессии России". Американский лидер отметил, что рассматривает наиболее комплексный и обстоятельный ряд инициатив. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.
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