Пушков раскритиковал публикацию газеты Bild со "схемой вторжения" России на Украину

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал публикацию немецкого журнала Bild о гипотетической "схеме вторжения" России на Украину. Своим мнением он поделился в телеграм-канале.

"У американских и германских журналистов давно чешутся руки — уж очень повоевать с Россией хочется. Мало им Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии. При этом они отражают настроения в самых высоких кабинетах ряда стран НАТО: "Надо поставить русских на место!" — написал Пушков.

Он добавил, что подобные публикации и готовят для этого нужную атмосферу, "навязчиво эксплуатируя тему якобы готовящейся "агрессии России против Украины". По словам сенатора, похожая ситуация происходила перед войнами против Ирака или Ливии.