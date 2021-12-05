Российская ракета успешно вывела два спутника Galileo на орбиту

Спутники европейской навигационной системы Galileo успешно выведены на орбиту. Об этом сообщила компания Arianespace, которая является оператором коммерческих пусков российской ракеты в Гвианском космическом центре (ГКЦ).

"Оба аппарата отделились от разгонного блока", — заявил комментатор трансляции, которую ведёт Arianespace на своём сайте.

Космические аппараты Galileo FOC изготовлены компанией EADS Astrium по заказу Европейского космического агентства. Из 28 спутников Galileo, уже находящихся на околоземной орбите, 14 были запущены ракетами-носителями "Союз-2" в период с 2011 по 2016 год, и сегодня к группировке добавилось ещё два космических аппарата.