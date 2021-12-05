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Количество жертв извержения вулкана в Индонезии увеличилось до 13 человек

Поисковая операция продолжается, поэтому список погибших ещё может расшириться. Пострадали десятки человек.

5 декабря, 04:26

Фото © Twitter / GeologyHub

Число погибших в результате извержения вулкана Семеру на острове Ява увеличилось до 13 человек. Об этом сообщил заместитель главы правительства округа Лумаджанг Инда Ампервати.

"Сегодня были обнаружены тела ещё 12 погибших. В субботу была подтверждена гибель одного местного жителя. Спасатели продолжают поисковую операцию", — приводит слова замглавы округа портал Detik.

Издание уточняет, что из 13 погибших опознаны только два жителя. Пострадал 41 человек — людям с ожогами и другими травмами оказывают необходимую помощь в местной больнице.

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Ранее Лайф показывал кадры мощного извержения вулкана Семеру. На них видно, что столбы плотного серого дыма поднялись на сотни метров вверх, жители пытались спастись бегством.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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