Юрист Соловьёв рассказал, кому можно не платить налог с продажи авто

Когда вы продаёте свой автомобиль, не стоит забывать, что может возникнуть необходимость уплаты налога. Если не сделать это вовремя, последуют штрафные санкции. Однако перечислять деньги государству по факту продажи должны не все, напоминает заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

В беседе с агентством "Прайм" он выделил лишь три случая, когда возникает обязанность по уплате подоходного налога при продаже автомобиля:

когда гражданин, владевший автомобилем менее трёх лет, продаёт его дороже цены приобретения;

с цены автомобиля после применения налогового вычета в размере 250 тысяч рублей, когда подтверждающие документы утрачены;

с рыночной цены авто в случае наследования или получения в подарок от лица, не являющегося близким родственником.

"Обязанности по уплате налога не возникает, если человек дарит автомобиль близкому родственнику: матери, отцу, мужу, жене, детям, бабушке, дедушке, внукам, а также братьям и сёстрам. Это же касается и процедуры наследования. Однако этот факт должен быть подтверждён документально — завещанием или договором дарения", — указывает эксперт.

Он подчеркнул, что также налог не нужно платить, если вы владели автомобилем более трёх лет с момента покупки.