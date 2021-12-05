В гробницах на Кипре нашли золотые украшения времён Нефертити

Археологи из Гётеборгского университета завершили на Кипре раскопки двух гробниц времён бронзового века в районе мечети Хала Султан Текке. Они обнаружили золотые украшения и амулеты в виде скарабеев, сообщается на сайте университета. Внутри было много человеческих скелетов.

"От нас потребовалась очень тонкая работа в течение четырёх лет, поскольку кости стали чрезвычайно хрупкими после более чем трёх тысяч лет пребывания в солёной почве", — говорится в сообщении.

Всего в гробнице было найдено 500 артефактов, и это не только древнеегипетские украшения. 155 скелетов и различные артефакты лежали слоями. Такое расположение тел позволило археологам предположить, что умерших хоронили там на протяжении нескольких поколений.

"Находки свидетельствуют о том, что это семейные усыпальницы правящей элиты. Например, мы нашли скелет пятилетнего ребёнка с золотым ожерельем, серьгами и диадемой. Вероятно, его родственники были богатыми и влиятельными", — говорит профессор Питер Фишер, руководитель раскопок.

Находки включают украшения и другие предметы из золота, серебра, бронзы, слоновой кости и драгоценных камней, а также богато украшенные сосуды многих культур. Особенно важная находка — это цилиндрическая печать из гематита с клинописью Месопотамии. Археологи смогли расшифровать текст.

"В нём называются три имени: бога Амурру, которому поклонялись в Месопотамии, и двух царей — отца и сына. Недавно мы отследили упоминания о последних в других текстах на глиняных табличках того же периода, то есть XVIII века до нашей эры. Сейчас мы пытаемся установить, почему печать оказалась на Кипре, то есть более чем в тысяче километров от того места, где она была сделана", — пояснил Фишер.