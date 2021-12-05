За год почти удвоилось количество оформленных мигрантами патентов

За десять месяцев 2021 года в России почти в два раза увеличилось количество патентов для трудовых мигрантов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в данных МВД по миграции за январь – октябрь текущего года.

"За январь – октябрь 2021 года оформлено патентов иностранным гражданам и лицам без гражданства 1 853 395", — говорится в материалах, на которые ссылается ТАСС.

Также выросло число иностранных граждан, поставленных на миграционный учёт в РФ. В прошлом году их было 8 327 024, а в этом уже 10 616 980 человек. Помимо этого возросло и число иностранных граждан, получивших российское гражданство, — с 504 782 за десять месяцев прошлого года до 609 905 за аналогичный период 2021 года.