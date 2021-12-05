Екатеринбуржцы застряли на 20 часов в Хургаде

Жители Екатеринбурга застряли в аэропорту Хургады. Они провели там семь часов, а после им объявили, что рейс отменён вообще. Как оказалось, из-за поломки самолёта. Как пишет E1.ru, в течение всего этого времени пассажирам не давали ни еды, ни воды, ни какой-либо информации.

"Сначала мы просидели три часа в душном самолёте, потом нас вернули в аэропорт", — рассказал пассажир Павел.

Рейс авиакомпании Royal Flight был назначен на 12:20 4 декабря. Только после 20:00 туристов привезли в отель, раздали багаж, накормили ужином. Им пообещали, что рейс вылетит 5 декабря в 08:40, то есть примерно через 20 часов после изначально запланированного времени.