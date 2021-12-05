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Екатеринбуржцы застряли на 20 часов в Хургаде

Они долго сидели на чемоданах без какой-либо информации о рейсе, а затем выяснилось, что его отменили.

5 декабря, 02:44

Фото © E1.RU

Жители Екатеринбурга застряли в аэропорту Хургады. Они провели там семь часов, а после им объявили, что рейс отменён вообще. Как оказалось, из-за поломки самолёта. Как пишет E1.ru, в течение всего этого времени пассажирам не давали ни еды, ни воды, ни какой-либо информации.

"Сначала мы просидели три часа в душном самолёте, потом нас вернули в аэропорт", — рассказал пассажир Павел.

Рейс авиакомпании Royal Flight был назначен на 12:20 4 декабря. Только после 20:00 туристов привезли в отель, раздали багаж, накормили ужином. Им пообещали, что рейс вылетит 5 декабря в 08:40, то есть примерно через 20 часов после изначально запланированного времени.

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А ранее Лайф рассказывал, что российские туристы пожаловались на многочасовые очереди в аэропорту Шарм-эль-Шейха. Одна из них рассказала, что ребёнок потерял сознание, а толпа его семью так и не пропустила, никто не отреагировал.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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