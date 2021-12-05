В Екатеринбурге мужчина напал на сотрудницу скорой помощи, которая приехала к его маленькому сыну. На вызов прибыли муж с женой, оба фельдшеры. Когда медики зашли в квартиру, отец стал требовать, чтобы они сделали мальчику ПЦР-тест, так как ему некто якобы рассказал, что они таким занимаются.

"Но это не в наших полномочиях, мы не занимаемся лабораторными исследованиями. Отец ребёнка стал себя вести агрессивно: стал вырывать из рук медика папку с документами, при этом снимал всё на телефон. Мать сначала себя нормально вела, но потом тоже достала телефон и начала снимать, говорила, что скорая помощь ничего не сделала, не осмотрела ребёнка, хотя это было не так", — рассказали в пресс-службе скорой помощи порталу Е1.ru.

Фельдшеры осмотрели ребёнка на наличие сыпи, проверили горло, хотели померить температуру своим градусником, но родители запретили, дали домашний градусник — старый, который нужно держать 20 минут. Всё это время ребёнок лежал и наблюдал эту сцену. Пока глава семейства отбирал папку у медработников, случайно упал на пол его телефон.

"Отца это взбесило, он начал кричать: "Зачем вы трогаете моё имущество?" — и скрутил фельдшера. Он её усадил на коленки, при этом надавив на плечи и больно схватив за шею — так, что у неё до сих пор шея болит. На помощь пришёл муж девушки — он выдернул её из рук мужчины, и они быстро ушли", — рассказали в скорой.

Фельдшер поехала в полицию, написала заявление, и, несмотря на боль и эмоциональное потрясение, продолжила своё дежурство. В администрации скорой добавили, что за последний год было совершено около 20 нападений на их сотрудников. При этом, если из-за таких ситуаций медик уходит на больничный, это очень негативно сказывается на оперативности работы.