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"Скрутил фельдшера": Россиянин напал на медиков скорой помощи, приехавших к его сыну

Отца семейства возмутило, что они не сделали ПЦР-тест его ребёнку. Сначала он вырывал документы из папки, а после и вовсе осмелел.

5 декабря, 02:50
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Екатеринбурге мужчина напал на сотрудницу скорой помощи, которая приехала к его маленькому сыну. На вызов прибыли муж с женой, оба фельдшеры. Когда медики зашли в квартиру, отец стал требовать, чтобы они сделали мальчику ПЦР-тест, так как ему некто якобы рассказал, что они таким занимаются.

"Но это не в наших полномочиях, мы не занимаемся лабораторными исследованиями. Отец ребёнка стал себя вести агрессивно: стал вырывать из рук медика папку с документами, при этом снимал всё на телефон. Мать сначала себя нормально вела, но потом тоже достала телефон и начала снимать, говорила, что скорая помощь ничего не сделала, не осмотрела ребёнка, хотя это было не так", — рассказали в пресс-службе скорой помощи порталу Е1.ru.

Фельдшеры осмотрели ребёнка на наличие сыпи, проверили горло, хотели померить температуру своим градусником, но родители запретили, дали домашний градусник — старый, который нужно держать 20 минут. Всё это время ребёнок лежал и наблюдал эту сцену. Пока глава семейства отбирал папку у медработников, случайно упал на пол его телефон.

"Отца это взбесило, он начал кричать: "Зачем вы трогаете моё имущество?" — и скрутил фельдшера. Он её усадил на коленки, при этом надавив на плечи и больно схватив за шею — так, что у неё до сих пор шея болит. На помощь пришёл муж девушки — он выдернул её из рук мужчины, и они быстро ушли", — рассказали в скорой.

Фельдшер поехала в полицию, написала заявление, и, несмотря на боль и эмоциональное потрясение, продолжила своё дежурство. В администрации скорой добавили, что за последний год было совершено около 20 нападений на их сотрудников. При этом, если из-за таких ситуаций медик уходит на больничный, это очень негативно сказывается на оперативности работы.

Пьяный житель Екатеринбурга напал на бригаду скорой помощи

Пьяный житель Екатеринбурга напал на бригаду скорой помощи

Ранее Лайф писал, что в Петербурге трёхлетняя девочка умерла после отказа родителей от госпитализации. Малышка жаловалась на тошноту и боли в животе. К семье дважды приезжала скорая помощь, во второй раз медики лишь констатировали смерть.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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