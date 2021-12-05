Эксперт Долякова рассказала, как правильно договариваться о повышении зарплаты

Просить руководство о повышении зарплаты или о продвижении по карьерной лестнице лучше всего в первой половине декабря — именно в это время финансовые и кадровые службы компаний составляют планы на следующий год, считает генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова.

"Нужно опираться на результаты и достижения этого года. Сотрудник должен не просто прийти и сказать, что хочет больше денег. Сотрудник должен подготовить отчёт и показать руководителю результаты — что было в начале года и что стало в конце", — советует Долякова в интервью радио Sputnik.

Эксперт советует вспомнить про увеличение продаж, рост числа клиентов, успешные примеры рекламных кампаний. Надо показать качественные изменения. Также в условиях пандемии важно продемонстрировать работодателю, что вы полны энтузиазма, советует Долякова. Сейчас руководство видит, что многие сотрудники "выгорели", поэтому к концу года случаются даже увольнения. Важно показать, что вы вместе с компанией идёте дальше, говорит специалист.