СМИ: Россиянке Сапеге предъявили окончательное обвинение в Белоруссии
Девушке грозит до шести лет лишения свободы. В Россию её могут экстрадировать после вынесения приговора.
Софья Сапега. Фото © Instagram / sapega_sofia_
Россиянке Софье Сапеге, которая была снята в Белоруссии с борта самолёта вместе с сооснователем телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем, предъявлено окончательное обвинение. Ей вменяют разжигание ненависти, что грозит тюремным сроком до шести лет. Об этом сообщает Би-би-си.
Источники британской корпорации рассказали, что она проходит по части 3 статьи 130 УК Белоруссии, шесть лет — это минимальный срок с учётом того, что россиянка заключила досудебное соглашение со следствием.
Отмечается, что с 20 октября девушка находилась под домашним арестом в Лиде — там она прописана в квартире родителей. Вместе с тем они несколько месяцев не могли связаться с дочерью. Предполагается, что Софью могут экстрадировать в Россию после вынесения приговора. Также не исключено, что президент Александр Лукашенко её помилует.
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Напомним, 23 мая Boeing 737–800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Их задержали и арестовали, но впоследствии перевели под домашний арест.
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