СМИ: Россиянке Сапеге предъявили окончательное обвинение в Белоруссии

Россиянке Софье Сапеге, которая была снята в Белоруссии с борта самолёта вместе с сооснователем телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем, предъявлено окончательное обвинение. Ей вменяют разжигание ненависти, что грозит тюремным сроком до шести лет. Об этом сообщает Би-би-си.

Источники британской корпорации рассказали, что она проходит по части 3 статьи 130 УК Белоруссии, шесть лет — это минимальный срок с учётом того, что россиянка заключила досудебное соглашение со следствием.