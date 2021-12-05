Нутрициолог Брянцева рассказала, для кого вреден бурый рис

Главное отличие бурого риса от белого заключается в степени обработки. При нескольких заболеваниях желудочно-кишечного тракта он категорически запрещён. Это такая же безглютеновая злаковая культура, как гречка, пшено или киноа, объяснила нутрициолог Елена Брянцева. Все злаковые содержат фитиновую кислоту, которая и может стать причиной проблем с самочувствием.

"Это антинутриент, который частично блокирует всасывание магния, кальция, железа и цинка, а ещё может стать причиной аллергии и чувствительности к той или иной пище. Поэтому количество злаковых, которое можно употреблять без вреда для здоровья, а также их выбор, зависят от многих факторов, — рассказала Брянцева РИА "Новости".

Так, например, если есть проблемы с уровнем сахара в крови, лучше отдать предпочтение бурому рису, а не овсянке.

"Обязательно смотрите на состояние здоровья кишечника — нет ли у вас СРК (синдрома раздражённого кишечника) или СИБР (синдрома избыточного бактериального роста). При заболеваниях Крона или НЯК (неспецифический язвенный колит) придётся отказаться от злаковых совсем!" — предупредила эксперт.