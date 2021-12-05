На шахте "Листвяжная" пострадало ещё семь горноспасателей

В Кемеровской области ещё семь горноспасателей пострадали на шахте "Листвяжная", на данный момент помощь медиков получает 106 человек. Об этом сообщили РИА "Новости" в экстренных службах региона.

Собеседник агентства рассказал, что госпитализированные горноспасатели работали по подъёму ранее обнаруженных тел, у них "токсическое действие окиси углерода лёгкой степени".

"По состоянию на 5 декабря зарегистрировано 106 пострадавших, в числе которых 60 горнорабочих и 46 горноспасателей", — сказал представитель экстренных служб региона.