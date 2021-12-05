На шахте "Листвяжная" пострадало ещё семь горноспасателей
На поверхность пока подняты тела только 36 погибших, работы под землёй продолжаются.
Фото © ГУ МЧС РФ по Кемеровской области
В Кемеровской области ещё семь горноспасателей пострадали на шахте "Листвяжная", на данный момент помощь медиков получает 106 человек. Об этом сообщили РИА "Новости" в экстренных службах региона.
Собеседник агентства рассказал, что госпитализированные горноспасатели работали по подъёму ранее обнаруженных тел, у них "токсическое действие окиси углерода лёгкой степени".
"По состоянию на 5 декабря зарегистрировано 106 пострадавших, в числе которых 60 горнорабочих и 46 горноспасателей", — сказал представитель экстренных служб региона.
По его словам, на сегодня из шахты подняты тела 36 погибших, среди которых 32 горнорабочих и четыре горноспасателя. Похоронено 11 жертв подземного взрыва.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
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