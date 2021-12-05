Психолог раскрыла секреты "великолепного секса"

Психолог и сексолог Пегги Кляйнплац и её коллеги из Университета Оттавы в своём недавнем исследовании опровергли стереотипы о физических составляющих успешности интима. Исследователи отыскали людей различного пола, возраста и сексуальной ориентации и пришли к выводу, что все они на самом пике испытывали одинаковые чувства: полную погружённость в момент, глубокую связь с партнёром и готовность переживать новые эмоции.

Чтобы развить присутствие и вовлечённость во время секса, можно научиться для начала своему присутствию в повседневной жизни — остановиться на минутку и посмотреть на землю, по которой ходишь, почувствовать, как воздух ласкает кожу, или обратить внимание на особый оттенок неба, считает секс-инструктор Руби Рэа. А вот психотерапевт Ян Кёрнер, автор книги "Расскажи мне, когда у тебя в последний раз был секс. Как восстановить любовные отношения", считает, что ключ лежит в самых потаённых эротических фантазиях, к которым нужно прислушиваться. Понимание своих желаний не только помогает иметь более чёткое представление о том, что нас интересует в эротическом плане, но и позволяет задействовать интеллект и воображение, считает Кёрнер.