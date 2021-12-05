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Психолог раскрыла секреты "великолепного секса"

Автор статьи задалась вопросом, что делает интим лучше, и пришла к неожиданным выводам.

5 декабря, 04:39
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Психолог и сексолог Пегги Кляйнплац и её коллеги из Университета Оттавы в своём недавнем исследовании опровергли стереотипы о физических составляющих успешности интима. Исследователи отыскали людей различного пола, возраста и сексуальной ориентации и пришли к выводу, что все они на самом пике испытывали одинаковые чувства: полную погружённость в момент, глубокую связь с партнёром и готовность переживать новые эмоции.

"Великолепным любовникам секс позволил лучше узнать себя и своих партнёров. Это был способ поиграть и поисследовать вместе, стать уязвимыми друг перед другом, пойти на авантюру", — цитирует автор статьи The Guardian инструктора по сексу Эмили Нагоски, автора книги "Как хочет женщина: мастер-класс по науке секса".

Чтобы развить присутствие и вовлечённость во время секса, можно научиться для начала своему присутствию в повседневной жизни — остановиться на минутку и посмотреть на землю, по которой ходишь, почувствовать, как воздух ласкает кожу, или обратить внимание на особый оттенок неба, считает секс-инструктор Руби Рэа. А вот психотерапевт Ян Кёрнер, автор книги "Расскажи мне, когда у тебя в последний раз был секс. Как восстановить любовные отношения", считает, что ключ лежит в самых потаённых эротических фантазиях, к которым нужно прислушиваться. Понимание своих желаний не только помогает иметь более чёткое представление о том, что нас интересует в эротическом плане, но и позволяет задействовать интеллект и воображение, считает Кёрнер.

Исследовав разные мнения, автор статьи делает вывод, что "великолепный секс" можно получить, если выполнить следующие инструкции:

  • настройтесь на полную вовлечённость;
  • расширьте свои представления о сексе;
  • прислушайтесь к своим внутренним желаниям;
  • не будьте излишне строгими по отношению к себе;
  • будьте честны;
  • играйте в психологические игры;
  • диалог с партнёром — это основа;
  • удовольствие может быть не спонтанным, а по расписанию.
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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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