При составлении "схемы нападения" в "плане вторжения Путина на Украину" авторы немецкой газеты Bild использовали топоним 1942 года и переработали "американские картинки" из недавней публикации Washington Post. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Пропаганда, замешанная на идеологии, изничтожает любой здравый смысл. Львов на карте обозначен как Лемберг. Современный Львов по-немецки будет Lwiw. Именно под таким названием он фигурирует в официальных материалах МИД ФРГ. А вот на карте 1942 года, когда город был оккупирован, использовался ещё австро-венгерский топоним "Лемберг". Фашистами. Так с какой карты срисовывали-то немецкие журналисты?" — написала Мария Захарова в своём телеграм-канале, комментируя публикацию Bild.

Карта предполагаемого "вторжения" России на Украину. © Bild

Официальный представитель МИД РФ предположила, что карту Восточной Украины авторам "прислали, похоже, с Банковой", то есть из офиса президента Зеленского. Она связала это с тем, что Днепропетровск на схеме обозначен как Днiпро, хотя пять лет назад был переименован при "декоммунизации".

"Источник вдохновения, очевидно, следует искать за океаном. Ведь ещё вчера Washington Post опубликовал похожую карту в увязке с мнимым вторжением России на Украину. Немцы творчески переработали американские картинки и с присущей Германии любовью к маршу на Киев домыслили", — написала Захарова.