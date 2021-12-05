Глава Пентагона не стал отвечать на вопрос о возможности вторжения России на Украину

Министр обороны США Ллойд Остин ушёл от прямого ответа на вопрос о том, считает ли он реалистичным сценарий вторжения России на Украину. Глава Пентагона высказался на эту тему на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана.

"Мы по-прежнему очень обеспокоены ситуацией и продолжим внимательно следить за ней. Мы привержены защите суверенной территории Украины", — сказал Остин.

Он также добавил, что Штаты изучают различные способы помощи Украине в защите её территории. Это было ответом на вопрос, планируется ли отправка туда американских военных советников.

"Мы продолжаем рассматривать различные способы, как помочь Украине защитить свою суверенную территорию. Об этом говорил президент Джо Байден, и я не хотел бы вдаваться в детали", — сказал глава Пентагона.

Лайф рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.