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В ВОЗ объяснили, когда определят дату новой инспекции по "Спутнику V"

В организации ждут от производителя новых данных по результатам предыдущего визита международных экспертов.

4 декабря, 20:54

Фото © sputnikvaccine.com

Всемирная организация здравоохранения сможет сообщить Москве о необходимости в очередной инспекции на предприятиях – производителях "Спутника V", когда получит сведения о "корректирующих и превентивных действиях" по проведённым ранее инспекциям. Об этом заявил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.

В интервью ТАСС он напомнил, что РФПИ "подписал в октябре все правовые соглашения" в рамках заявки на включение российской вакцины в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях. В конце декабря Россия обязалась "представить детальную дорожную карту предоставления данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку этой вакцины". Речь идёт в том числе о новых сведениях, "корректирующих и превентивных действиях" относительно "замечаний по инспекциям".

"Как только заявка по EUL и соответствующие ответы по корректирующим и превентивным действиям относительно проведённых инспекций будут получены и рассмотрены, заявителю будет передано решение о необходимости проведения инспекции на месте", — пояснил Линдмайер.

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Он ожидает, что необходимая информация поступит к концу этого месяца. Пока это не случится, инспекция направлена не будет.

Как сообщал Лайф, ранее американский бизнес попросил власти США признать "Спутник V". С 9 ноября въезд в Соединённые Штаты разрешается только привитым одним из препаратов, одобренных ВОЗ.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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