В Иннополисе награждены 36 команд-победительниц "Цифрового прорыва"

В Иннополисе на церемонии закрытия финала всероссийского конкурса "Цифровой прорыв – 2021" 36 команд-победителей разделили призовой фонд в 24 млн рублей. Всего в состязании принимала участие 251 команда. Победителями в 12 номинациях стали программисты из Татарстана, Москвы, Московской области, Чечни, Нижегородской области, Башкортостана, других регионов. Ещё семь команд разделили грантовый фонд от партнёров — более 2 млн рублей.

"232 команды дошли до финала. Это значит, что 232 решения были сгенерированы всего за 48 часов. Это поразительный результат на самом деле, который говорит о том, что "Цифровой прорыв" — это давно уже не просто конкурс, это не просто задачи, которые мы решаем, это ещё и взгляд в будущее", — сказал на церемонии закрытия директор РАЭК, руководитель проекта "Цифровой прорыв" Сергей Плуготаренко.

Он подчеркнул, что необходимо следить за решениями команд-победителей. Они должны покупаться, в них должны вкладывать деньги инвесторы. Генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров заявил, что в третьем сезоне конкурса "Цифровой прорыв" был достигнут рекорд — через все ступени прошли 93% команд, это говорит о силе и настойчивости участников. Заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов назвал такие проекты технологическим и социальным лифтом, который даёт возможность участникам реализовать свой интеллектуальный потенциал.