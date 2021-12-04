Россия выразит протест США из-за угрозы гражданскому лайнеру из-за самолёта-разведчика

Российские авиавласти намерены выразить протест США из-за инцидента над Чёрным морем, когда лайнеру "Аэрофлота" пришлось менять курс из-за самолёта-разведчика НАТО. Об этом сообщили в Росавиации.

"Над открытыми водами Чёрного моря, вблизи района ответственности российских органов обслуживания воздушного движения, самолёт-разведчик НАТО CL600 выполнял полёт с интенсивным снижением с высоты 11000 до высоты 9200 метров, пересекая установленный для гражданских воздушных судов маршрут обслуживания воздушного движения", — сказала представитель ведомства.

Она уточнила, что экипаж самолёта-разведчика на неоднократные запросы органов обслуживания воздушного движения не отвечал. При этом почти одновременно через этот район пролегали маршруты полетов двух гражданских воздушных судов: А333 "Аэрофлота", следовавшего рейсом из Тель-Авива в Москву и CL650 Мальты, следовавшего из Сочи в Скопье (Северная Македония).

"Оперативно были изменены направления и эшелоны полётов гражданских воздушных судов. Принятыми мерами российские диспетчеры управления воздушным движением обеспечили безопасное выполнение полетов в вышеуказанном районе над открытыми водами Чёрного моря", - отметила представитель ведомства..

Она подчеркнула отметили, что такой случай уже не первый. В воздушном пространстве над открытыми водами Чёрного моря и ранее были предотвращены угрозы полётам гражданских воздушных судов.

"Учитывая, что вышеуказанные полёты военных самолетов без радиосвязи несут риски для безопасности полётов гражданских воздушных судов в районе Черного моря, российскими авиационными властями будет инициировано направление протеста по дипломатическим каналам", — добавили в Росавиации.