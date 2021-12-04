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В "Аэрофлоте" подтвердили факт смены курса лайнера из-за "другого воздушного судна"

Борт А330-300 рейса SU501 летел из Тель-Авива в Москву, на нём было почти 150 пассажиров.

4 декабря, 20:02

Фото © Pixabay

Пассажирскому самолёту "Аэрофлота" пришлось сменить курс из-за появления другого воздушного судна. Об этом сообщили в пресс-службе российской авиакомпании.

"Экипаж самолёта "Аэрофлота" А330-300, выполнявшего рейс SU501 из Тель-Авива в Москву, действительно получил команду о смене эшелона до Fl 330, а затем до Fl 310. Указание поступило от диспетчера УВД и было связано с тем, что траекторию движения пересекало другое воздушное судно", — говорится в сообщении компании.

Там отметили, что на борту самолёта, выполнявшего рейс SU501, находилось 142 пассажира. Экипаж выполнил команды диспетчеров по смене эшелона и в момент расхождения наблюдал воздушное судно визуально.

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А ранее Лайф рассказывал, что лайнер из Тель-Авива в Москву сменил курс из-за сближения с самолётом-разведчиком США. Американское воздушное судно пересекало установленные над Чёрным морем трассы гражданской авиации и в итоге приблизилось к пассажирскому борту.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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