В "Аэрофлоте" подтвердили факт смены курса лайнера из-за "другого воздушного судна"

Пассажирскому самолёту "Аэрофлота" пришлось сменить курс из-за появления другого воздушного судна. Об этом сообщили в пресс-службе российской авиакомпании.

"Экипаж самолёта "Аэрофлота" А330-300, выполнявшего рейс SU501 из Тель-Авива в Москву, действительно получил команду о смене эшелона до Fl 330, а затем до Fl 310. Указание поступило от диспетчера УВД и было связано с тем, что траекторию движения пересекало другое воздушное судно", — говорится в сообщении компании.

Там отметили, что на борту самолёта, выполнявшего рейс SU501, находилось 142 пассажира. Экипаж выполнил команды диспетчеров по смене эшелона и в момент расхождения наблюдал воздушное судно визуально.