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"Речь уже не об одном государстве": Пушилин заявил, что с Украиной можно договариваться лишь о соседстве

Глава ДНР отметил, что была небольшая надежда, что Киев пойдёт на переговоры с представителями республик, но было и понимание, что "США не даст ему это сделать".

4 декабря, 19:51
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/pushilinteam/photos/3059028171039844" target="_blank" rel="noopener noreferrer">команда Пушилина</a></p>

Фото © Facebook / команда Пушилина

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ДНР и ЛНР уже могут вести диалог с Киевом, президентом Украины Владимиром Зеленским лишь "о соседстве".

"Нам в любом случае стоило бы сесть и говорить о соседстве, речь уже не об одном государстве", — сказал Пушилин в эфире программы Soloviev.live.

Глава ДНР отметил, что с избранием Зеленского президентом была небольшая надежда, что он пойдёт на переговоры с представителями ДНР и ЛНР, "хотя понимали, что США не даст ему это сделать".

"Может у него и были на каком-то этапе такие планы, но никто не дал", — добавил Пушилин.

Глава ДНР Пушилин не исключил обращения за помощью к России в случае войны

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Ранее Пушилин ответил на вопрос Лайфа, будет ли война в Донбассе. Он заверил, что военные ДНР готовы дать адекватный отпор в случае необходимости.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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