"Речь уже не об одном государстве": Пушилин заявил, что с Украиной можно договариваться лишь о соседстве
Глава ДНР отметил, что была небольшая надежда, что Киев пойдёт на переговоры с представителями республик, но было и понимание, что "США не даст ему это сделать".
Фото © Facebook / команда Пушилина
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ДНР и ЛНР уже могут вести диалог с Киевом, президентом Украины Владимиром Зеленским лишь "о соседстве".
"Нам в любом случае стоило бы сесть и говорить о соседстве, речь уже не об одном государстве", — сказал Пушилин в эфире программы Soloviev.live.
Глава ДНР отметил, что с избранием Зеленского президентом была небольшая надежда, что он пойдёт на переговоры с представителями ДНР и ЛНР, "хотя понимали, что США не даст ему это сделать".
"Может у него и были на каком-то этапе такие планы, но никто не дал", — добавил Пушилин.
Ранее Пушилин ответил на вопрос Лайфа, будет ли война в Донбассе. Он заверил, что военные ДНР готовы дать адекватный отпор в случае необходимости.
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