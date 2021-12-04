Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ДНР и ЛНР уже могут вести диалог с Киевом, президентом Украины Владимиром Зеленским лишь "о соседстве".

"Нам в любом случае стоило бы сесть и говорить о соседстве, речь уже не об одном государстве", — сказал Пушилин в эфире программы Soloviev.live.

Глава ДНР отметил, что с избранием Зеленского президентом была небольшая надежда, что он пойдёт на переговоры с представителями ДНР и ЛНР, "хотя понимали, что США не даст ему это сделать".

"Может у него и были на каком-то этапе такие планы, но никто не дал", — добавил Пушилин.