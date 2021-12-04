Сомнолог Бузунов назвал способы улучшить качество сна
А людям с ночным графиком стоит работать с интенсивным освещением с высокой цветовой температурой. Таким образом получится обмануть организм, мозг будет думать, что вы трудитесь днём.
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Ограничение в употреблении кофеина, а также занятия спортом и здоровый образ жизни поспособствуют качественному и спокойному сну. Профессор, доктор медицинских наук, врач-сомнолог Роман Бузунов в интервью RT рассказал, что важно контролировать приём алкоголя перед сном.
"Для того чтобы проснуться бодрым, нужно хорошо поспать, а чтобы хорошо поспать, нужно хорошо провести день. <...> Чтобы обеспечить хороший сон, нужно заниматься спортом, не употреблять кофеин, вести здоровый образ жизни. Тогда вы хорошо заснёте и хорошо проснётесь", — сообщил заслуженный врач РФ.
По его словам, кофеин на наш организм действует до шести часов, а если вы чувствительный человек — то до восьми. Таким образом, если выпить чай или кофе в 18:00, есть вероятность не уснуть до двух часов ночи. В том случае, если человек употребляет данные напитки в течение всего дня, он постоянно возбуждён. Тогда "нервная система становится менее стабильной, даже кофеин может перестать действовать, но человек в течение дня понервничал и плохо засыпает".
"Если есть проблема с засыпанием, первое, что нужно сделать: максимально ограничить кофеин, а лучше вообще его устранить. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Один или полтора бокала сухого вина — это приличная релаксирующая, успокаивающая дозировка, человек может себя лучше почувствовать, немножко улучшится настроение, чуть снизится стрессовая нагрузка, человек может лучше уснуть", — рассказал врач-сомнолог.
По его словам, эта доза алкоголя не окажет значительного отрицательного действия. Если вы выпиваете такое количество редко, ситуационно, это нормально. Однако в случае регулярного употребления алкоголя в целях заснуть "формируется рефлекс боязни заснуть без алкоголя". Что же касается определённых продуктов, помогающих улучшить сон, таких нет. Но следует не переедать на ночь.
Кроме того, Бузунов заявил, что осенне-зимний период — это сезонная депрессия. И, когда человек выходит из дома, а потом из офиса в тёмное время суток, ему начинает не хватать серотонина из-за недостатка солнечного света. Тогда у него "развивается депрессия с усталостью, разбитостью, иногда сонливостью, иногда бессонницей, раздражительностью, тревожностью". Вместе с тем такому человеку трудно просыпаться из-за темноты, в которой продуцируется мелатонин.
"Здесь можно посоветовать использовать светобудильники. Допустим, вам нужно встать в 7 утра, она (лампа. — Прим. Лайфа) начинает в 6:30 увеличивать освещённость, меняя окраску от тускловато-красного до ярко-жёлтого света, фактически имитируя рассвет. Подавляется продукция мелатонина, и вы гораздо легче встаёте", — объяснил Бузунов.
Он рассказал, что при отсутствии болезней можно спать совершенно в любой позе. Однако если есть сердечное заболевание, недостаточность, то лучше возвышенное положение изголовья для уменьшения одышки. А при храпе желательно не спать на спине. В зимний период наиболее комфортный температурный диапазон в спальне — от 17 до 24 градусов.
Во время сна важно использовать увлажнитель воздуха. Специалист объяснил, что зимой влажность падает до 20%. Тогда начинает сохнуть кожа, образовываются морщины, а также закладывает нос и сохнут глаза.
А людям с ночным графиком стоит работать с интенсивным освещением с высокой цветовой температурой. Таким образом получится обмануть организм, "мозг будет думать, что день и светит солнышко", особенно если лампа близко от глаз стоит. Также Бузунов предложил с пяти часов вечера носить специальные солнцезащитные очки, которые убирают голубые спектры, мозг думает, что уже темнеет.
Ранее сомнолог Александр Калинкин предупредил об опасных последствиях постоянного использования будильника. По словам эксперта, недостаток сна может стать пусковым механизмом для развития различных заболеваний.
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