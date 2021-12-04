Сомнолог Бузунов назвал способы улучшить качество сна

Ограничение в употреблении кофеина, а также занятия спортом и здоровый образ жизни поспособствуют качественному и спокойному сну. Профессор, доктор медицинских наук, врач-сомнолог Роман Бузунов в интервью RT рассказал, что важно контролировать приём алкоголя перед сном.

"Для того чтобы проснуться бодрым, нужно хорошо поспать, а чтобы хорошо поспать, нужно хорошо провести день. <...> Чтобы обеспечить хороший сон, нужно заниматься спортом, не употреблять кофеин, вести здоровый образ жизни. Тогда вы хорошо заснёте и хорошо проснётесь", — сообщил заслуженный врач РФ.

По его словам, кофеин на наш организм действует до шести часов, а если вы чувствительный человек — то до восьми. Таким образом, если выпить чай или кофе в 18:00, есть вероятность не уснуть до двух часов ночи. В том случае, если человек употребляет данные напитки в течение всего дня, он постоянно возбуждён. Тогда "нервная система становится менее стабильной, даже кофеин может перестать действовать, но человек в течение дня понервничал и плохо засыпает".

"Если есть проблема с засыпанием, первое, что нужно сделать: максимально ограничить кофеин, а лучше вообще его устранить. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Один или полтора бокала сухого вина — это приличная релаксирующая, успокаивающая дозировка, человек может себя лучше почувствовать, немножко улучшится настроение, чуть снизится стрессовая нагрузка, человек может лучше уснуть", — рассказал врач-сомнолог.

По его словам, эта доза алкоголя не окажет значительного отрицательного действия. Если вы выпиваете такое количество редко, ситуационно, это нормально. Однако в случае регулярного употребления алкоголя в целях заснуть "формируется рефлекс боязни заснуть без алкоголя". Что же касается определённых продуктов, помогающих улучшить сон, таких нет. Но следует не переедать на ночь.

Кроме того, Бузунов заявил, что осенне-зимний период — это сезонная депрессия. И, когда человек выходит из дома, а потом из офиса в тёмное время суток, ему начинает не хватать серотонина из-за недостатка солнечного света. Тогда у него "развивается депрессия с усталостью, разбитостью, иногда сонливостью, иногда бессонницей, раздражительностью, тревожностью". Вместе с тем такому человеку трудно просыпаться из-за темноты, в которой продуцируется мелатонин.

"Здесь можно посоветовать использовать светобудильники. Допустим, вам нужно встать в 7 утра, она (лампа. — Прим. Лайфа) начинает в 6:30 увеличивать освещённость, меняя окраску от тускловато-красного до ярко-жёлтого света, фактически имитируя рассвет. Подавляется продукция мелатонина, и вы гораздо легче встаёте", — объяснил Бузунов.

Он рассказал, что при отсутствии болезней можно спать совершенно в любой позе. Однако если есть сердечное заболевание, недостаточность, то лучше возвышенное положение изголовья для уменьшения одышки. А при храпе желательно не спать на спине. В зимний период наиболее комфортный температурный диапазон в спальне — от 17 до 24 градусов.

Во время сна важно использовать увлажнитель воздуха. Специалист объяснил, что зимой влажность падает до 20%. Тогда начинает сохнуть кожа, образовываются морщины, а также закладывает нос и сохнут глаза.

А людям с ночным графиком стоит работать с интенсивным освещением с высокой цветовой температурой. Таким образом получится обмануть организм, "мозг будет думать, что день и светит солнышко", особенно если лампа близко от глаз стоит. Также Бузунов предложил с пяти часов вечера носить специальные солнцезащитные очки, которые убирают голубые спектры, мозг думает, что уже темнеет.