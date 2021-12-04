Дизайнер Преображенская объяснила, как декорировать дом в преддверии года Водяного Тигра

В декоре дома в преддверии года Чёрного или Голубого Водяного Тигра нужно придерживаться трёх правил, в том числе использовать минимум пластика. Об этом рассказала дизайнер, искусствовед, тренд-сеттер в области дизайна жилых пространств Наталья Преображенская в беседе с "Вечерней Москвой".

Так, главными цветами наступающего, 2022 года станут оттенки синего, глубокий зелёный и чёрно-синий цвета. С ними можно сочетать спокойные песочные, молочные и серые оттенки (цвета натурального камня), неяркий и тёплый жёлтый цвет, а также приглушённый блеск металла — прежде всего латуни и червлёного серебра. Именно из этих оттенков состоит палитра, в которой следует подбирать декор на Новый год.

"Общая тенденция в мировом дизайне интерьера — это вневременные, спокойные и несиюминутные решения, а также глубокое уважение к природе, семье, домашнему очагу. В этом два взгляда на декор — восточный и европейский — созвучны", — отметила Преображенская.

По её словам, при оформлении новогоднего интерьера следует придерживаться трёх правил. Во-первых, рекомендуется задействовать сложные, природные цвета, не используя кислотных оттенков. Во-вторых, в декоре стоит отказаться от пластика и полиэтилена. В-третьих, совершать минимум одноразовых покупок, больше вневременных решений. Рекомендуется украсить стол однотонной скатертью или дорожкой изо льна, посудой одного тона или сервизом с минималистичным принтом, свечами. Вместе с тем стоит использовать композиции из еловых веток, сухоцветов или живых цветов.

"Да, внимание к свежим цветам сейчас прямо-таки сверхактуально. Несмотря на то что для России это ещё не очень привычно: цветы у нас принято дарить на день рождения, но не покупать самостоятельно для оформления интерьера. Но всё больше семей используют свежие цветы как постоянный декор, покупая абонементы на цветочное оформление квартиры", — поделилась Преображенская.

По её словам, согласно восточному календарю, тигр — животное, которому комфортно жить в джунглях, он прячется среди растений. В связи с этим логично украсить праздничный стол цветами. А на новогоднюю ёлку следует повесить однотонные крупные шары в цвет выбранной палитры и гирлянды с тёплым жёлтым светом. При этом дизайнер советует "дать свободу естественной красоте дерева", отказавшись от большого количества игрушек. Лучше не украшать ель "дождиком", мишурой и прочими добавками. Однако и от оформления интерьера "в одном цвете" тоже стоит отказаться, ведь это неактуально.

"А вот наивные самодельные игрушки детей будут вполне уместны — только, опять же, не используйте пластик и избегайте обилия блёсток, страз и прочего. Например, купите заготовки в арт-магазине и раскрасьте их акриловыми красками", — поделилась эксперт.

По словам Преображенской, стоит по стене протянуть однотонную гирлянду (линейно в коридоре или "змейкой" в гостиной либо на кухне). На неё можно повесить распечатанные кадры из "Инстаграма" за год, а также фотографии себя и близких небольшого формата. Так, в выборе одежды, посуды и декора следует придерживаться спокойных и базовых оттенков и решений. Эксперт отметила, что яркость должна быть только в деталях и впечатлениях.

"Общий мировой тренд на разумное потребление и покупку качественной продукции таков, что лучше сделать на Новый год одно-два серьёзных долговременных вложений в интерьер — обновить текстиль или купить абстрактную живопись в цветах года, которая будет потом радовать и наполнять ещё много лет. А в остальном использовать то, что уже есть, или докупить только самое необходимое (но, опять же, качественное, из натуральных материалов и в естественных оттенках)", — заключила Преображенская.