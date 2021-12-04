Минобрнауки объявило турнир по Dota 2 и League of Legends

Министерство науки и высшего образования России организует в декабре 2021 года международный студенческий киберспортивный турнир по популярным играм Dota 2 и League of Legends "Битва за науку". Призовой фонд составит два млн рублей, сообщила пресс-служба Минобрнауки. Регистрация продлится до 5 декабря.

"Киберспорт развивает интеллект, учит быстро принимать решения и работать в команде. Это воистину спорт будущего. Международный турнир "Битва за науку" — своевременная инициатива, которая станет ярким завершением объявленного президентом Года науки и технологий в России", — приводятся в сообщении слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Соревнования будут разделены на три этапа: с 6 по 7 декабря состоятся состязания первой и второй квалификации, с 8 по 12 декабря пройдёт основная стадия турнира, а 15 декабря в Москве разыграется гранд-финал, в нём примут участие по две лучшие команды в каждом виде программы. Матчи будут транслироваться в прямом эфире на русском языке. Призовой фонд турнира составляет два млн рублей — по одному млн на каждый вид программы. Формат был выбран 5х5, участниками могут стать студенты, члены команды должны представлять один вуз.