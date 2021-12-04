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Вблизи ядерного объекта в иранском Натанзе прогремел взрыв

По словам губернатора города, инцидент спровоцировал учебный запуск ракеты системы обороны. Жертв в результате происшествия нет.

4 декабря, 19:25
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/barqnewskw/status/1467198414488231941" target="_blank" rel="noopener noreferrer">barqnewskw</a></p>

Фото © Twitter / barqnewskw

В иранском городе Натанз, где расположена атомная электростанция, прогремел взрыв. Как сообщает агентство Irna, это случилось над пустынным районом Бадруд, который находится в 20 километрах от ядерного объекта.

По словам губернатора Натанза, взрыв спровоцировал учебный запуск ракеты системы обороны. Он подчеркнул, что происшествие не имеет никакого отношения к ядерному объекту. Уточняется, что жертв в результате взрыва нет.

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Ранее Лайф сообщал, что четыре человека пострадали в результате взрыва авиабомбы в Мюнхене. Предварительно, причиной взрыва стал авиационный снаряд времён Второй мировой войны, на который строители наткнулись во время ремонтных работ на улице.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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