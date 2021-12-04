Вблизи ядерного объекта в иранском Натанзе прогремел взрыв

В иранском городе Натанз, где расположена атомная электростанция, прогремел взрыв. Как сообщает агентство Irna, это случилось над пустынным районом Бадруд, который находится в 20 километрах от ядерного объекта.

По словам губернатора Натанза, взрыв спровоцировал учебный запуск ракеты системы обороны. Он подчеркнул, что происшествие не имеет никакого отношения к ядерному объекту. Уточняется, что жертв в результате взрыва нет.