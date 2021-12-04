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Терапевт Мори рассказал о влиянии шоколада и орехов на давление и уровень холестерина

А если вы переживаете, что из-за орехов наберёте лишние килограммы, делать этого не стоит. Наоборот, если их долго употреблять, получится даже скинуть вес, отметил специалист.

4 декабря, 19:21
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Шоколад и орехи способны снизить артериальное давление и уровень холестерина, а также они полезны во время диеты. Если есть их два раза в неделю, вы почувствуете себя намного лучше, сообщил японский врач и терапевт Юма Мори, пишет Diamond online.

Однако употреблять стоит лишь несладкий шоколад, в котором содержится какао. Из-за высокого содержания флавонолов, которые синтезируют оксид азота внутри сосудов, снижается артериальное давление. Так, в течение 18 недель учёные анализировали и сравнивали артериальное давление двух групп, одна из которые ела тёмный шоколад, а другая — белый. В результате во второй показатели не изменились, а в первой верхнее значение снизилось на 2,9 мм ртутного столба. Врач отметил, что употребление белого шоколада в чрезмерных количествах увеличивает риск развития диабета.

Орехи, в свою очередь, содержат вещества, способные снизить уровень "плохого" холестерина (а вместе с ним и риск инфаркта миокарда) и повысить показатели "хорошего". Мори уверяет, что поводов для беспокойства по поводу набора веса из-за этого продукта нет. Наоборот, если долго употреблять орехи, они послужат лишь помощниками в борьбе с лишними килограммами. Орехи сытные, а значит, и порция ужина уменьшится.

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Так, учёные провели исследование и выяснили, что особенно эффективны для снижения уровня триглицеридов и "плохого" холестерина грецкие орехи, миндаль и фисташки. В этой связи ими советуют полдничать.

Ранее нутрициолог Мария Розанова рассказала, как похудеть на макаронах. Специалист советует внимательно читать, из какой муки сделан продукт.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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