Терапевт Мори рассказал о влиянии шоколада и орехов на давление и уровень холестерина

Шоколад и орехи способны снизить артериальное давление и уровень холестерина, а также они полезны во время диеты. Если есть их два раза в неделю, вы почувствуете себя намного лучше, сообщил японский врач и терапевт Юма Мори, пишет Diamond online.

Однако употреблять стоит лишь несладкий шоколад, в котором содержится какао. Из-за высокого содержания флавонолов, которые синтезируют оксид азота внутри сосудов, снижается артериальное давление. Так, в течение 18 недель учёные анализировали и сравнивали артериальное давление двух групп, одна из которые ела тёмный шоколад, а другая — белый. В результате во второй показатели не изменились, а в первой верхнее значение снизилось на 2,9 мм ртутного столба. Врач отметил, что употребление белого шоколада в чрезмерных количествах увеличивает риск развития диабета.

Орехи, в свою очередь, содержат вещества, способные снизить уровень "плохого" холестерина (а вместе с ним и риск инфаркта миокарда) и повысить показатели "хорошего". Мори уверяет, что поводов для беспокойства по поводу набора веса из-за этого продукта нет. Наоборот, если долго употреблять орехи, они послужат лишь помощниками в борьбе с лишними килограммами. Орехи сытные, а значит, и порция ужина уменьшится.

Так, учёные провели исследование и выяснили, что особенно эффективны для снижения уровня триглицеридов и "плохого" холестерина грецкие орехи, миндаль и фисташки. В этой связи ими советуют полдничать.