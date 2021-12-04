S7 отстранила экипаж едва не разбившегося из-за обледенения самолёта
В компании заявили, что это стандартная процедура во время расследования авиационных происшествий.
Кадр из видео © Telegram-канал SHOT
S7 приняла решение временно отстранить от работы экипаж самолёта с рейса Магадан – Новосибирск, который едва не разбился из-за обледенения. Об этом сообщили в самой компании.
"Экипаж отстранён на время расследования. Это стандартная процедура при расследовании подобных инцидентов", — приводит РИА "Новости" слова представителя авиаперевозчика.
По её словам, на время расследования случившегося компания ужесточит контроль за обслуживанием самолётов в аэропорту Магадана.
Напомним, об инциденте с самолётом S7, который едва не разбился из-за обледенения после вылета из Магадана, стало известно 3 декабря. У летевшего в Новосибирск лайнера неожиданно отключился автопилот. Позднее Лайф опубликовал переговоры экипажа воздушного судна. По предварительным данным, перед вылетом борт обработали автомобильной стеклоомывайкой, в итоге во время перелёта в Новосибирск самолёт начал терять скорость на высоте около 4000 метров.
Комментариев: 0