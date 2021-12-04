S7 отстранила экипаж едва не разбившегося из-за обледенения самолёта

S7 приняла решение временно отстранить от работы экипаж самолёта с рейса Магадан – Новосибирск, который едва не разбился из-за обледенения. Об этом сообщили в самой компании.

"Экипаж отстранён на время расследования. Это стандартная процедура при расследовании подобных инцидентов", — приводит РИА "Новости" слова представителя авиаперевозчика.

По её словам, на время расследования случившегося компания ужесточит контроль за обслуживанием самолётов в аэропорту Магадана.