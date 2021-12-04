Медведчук раскрыл, что поможет Зеленскому решить проблему Донбасса

Чтобы решить проблемы Донбасса, президент Украины Владимир Зеленский должен напрямую встретиться с представителями ДНР и ЛНР. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в интервью телеканалу "Звезда".

"Для решения проблемы Донбасса президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно напрямую встречаться с представителями ДНР и ЛНР, а перед этим заручиться поддержкой Владимира Путина, чтобы Россия оказала содействие в этих переговорах", — указал политик.

Отвечая на вопрос ведущего о домашнем аресте из-за подозрения в измене родине, Медведчук назвал абсурдом эти статьи, поскольку не изменял Незалежной, этого не было даже в мыслях. Он подчеркнул, что является гражданином Украины и политиком, избранным народом, чтобы представлять его интересы.

"А измена родине — это дежурная статья преступной власти, возглавляемой Зеленским, чтобы сегодня бороться с тем, кто его не устраивает, кто с ним борется. Это измена Зеленскому, его взглядам и борьба с ним", — пояснил Медведчук.