Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 декабря 2021, 21:39

Депутат Хубезов заявил об отсутствии планов выдачи QR-кодов людям с антителами к ковиду

Фото © Pexels

Фото © Pexels

Председатель думского Комитета по охране здоровья отметил, что сама идея активно обсуждается, но решения пока нет.

В настоящее время в рамках внесённых законопроектов не планируется выдавать сертификаты о QR-кодах по уровню антител, заявил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Парламентарий также отметил, что сама идея выдачи QR-кодов согласно количеству имеющихся у человека антител к ковиду активно обсуждается, но решения пока нет.

"И, вообще, в мире нигде нет такого. Здесь дело в том, что просто нет чётко установленного уровня антител, который будет говорить о том, что человек гарантированно не заболеет или не заболеет тяжело. И нет подтверждающих соответствующих исследований", — сообщил он в беседе с "Интерфаксом".

В Совфеде предложили выдавать QR-коды индивидуально людям с антителами
В Совфеде предложили выдавать QR-коды индивидуально людям с антителами

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о возможности выдачи QR-кодов людям с антителами. Специалисты Минздрава и исследовательских институтов Роспотребнадзора ищут решение, как определить, что человек на самом деле защищён от вируса, уточнила главный государственный санитарный врач.

BannerImage
Ирина Мусина
  • Новости
  • qr-коды
  • Госдума
  • Коронавирус
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar