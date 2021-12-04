Депутат Хубезов заявил об отсутствии планов выдачи QR-кодов людям с антителами к ковиду
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Председатель думского Комитета по охране здоровья отметил, что сама идея активно обсуждается, но решения пока нет.
В настоящее время в рамках внесённых законопроектов не планируется выдавать сертификаты о QR-кодах по уровню антител, заявил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.
Парламентарий также отметил, что сама идея выдачи QR-кодов согласно количеству имеющихся у человека антител к ковиду активно обсуждается, но решения пока нет.
"И, вообще, в мире нигде нет такого. Здесь дело в том, что просто нет чётко установленного уровня антител, который будет говорить о том, что человек гарантированно не заболеет или не заболеет тяжело. И нет подтверждающих соответствующих исследований", — сообщил он в беседе с "Интерфаксом".
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о возможности выдачи QR-кодов людям с антителами. Специалисты Минздрава и исследовательских институтов Роспотребнадзора ищут решение, как определить, что человек на самом деле защищён от вируса, уточнила главный государственный санитарный врач.