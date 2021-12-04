Депутат Хубезов заявил об отсутствии планов выдачи QR-кодов людям с антителами к ковиду

Председатель думского Комитета по охране здоровья отметил, что сама идея активно обсуждается, но решения пока нет.

В настоящее время в рамках внесённых законопроектов не планируется выдавать сертификаты о QR-кодах по уровню антител, заявил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Парламентарий также отметил, что сама идея выдачи QR-кодов согласно количеству имеющихся у человека антител к ковиду активно обсуждается, но решения пока нет.

"И, вообще, в мире нигде нет такого. Здесь дело в том, что просто нет чётко установленного уровня антител, который будет говорить о том, что человек гарантированно не заболеет или не заболеет тяжело. И нет подтверждающих соответствующих исследований", — сообщил он в беседе с "Интерфаксом".