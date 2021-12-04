Доктор Мясников назвал опасные побочные эффекты бесконтрольного приёма антибиотиков

Безнадзорное врачом лечение антибиотиками может привести к опасным последствиям, в том числе и к потере слуха. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

"Многие антибиотики побочно действуют на слух, уничтожают наши слуховые рецепторы", — сообщил медик.

Также самолечение антибиотиками грозит развитием почечной недостаточности. Эти лекарства способны довести до реанимации. Они "меняют щелочной баланс, приводят к тому, что у нас вымывается калий. Люди умирают от остановки сердца", отметил Мясников. Антибиотики могут стать причиной поражения суставов и токсического поражения печени. По словам специалиста, эти лекарства в руках непрофессионала становятся оружием.