В администрации Лукашенко подсчитали ущерб от нового пакета западных санкций
Заместитель главы администрации президента Белоруссии заявил, что по группе товаров, подпавших под ограничения, убытки составят $250–300 миллионов в год.
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Замглавы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что санкции Евросоюза против страны затрагивают белорусский экспорт энергетической и нефтехимической продукции на сумму 250–300 миллионов долларов ежегодно.
"Что с Европейским союзом? С учётом санкционного давления и анализа по тем предприятиям, которые находятся в соответствующих списках, была более творчески составлена матрица поставок в Европу. Те товары и услуги, которые не подпали под санкции: по ним не планируется никакого падения, и сейчас обеспеченность экспортными заявками на следующий год примерно 50%", — возмутился он в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Сотрудник администрации добавил, что, согласно оценкам экспертов, по той группе товаров, которая находится в санкционном списке, "это примерно 250–300 миллионов долларов в год", и подчеркнул, что "это в первую очередь энергетическая и нефтехимическая группа".
Напомним, что новые санкции против Белоруссии утверждены Евросоюзом из-за миграционного кризиса. С учётом этих рестрикций под ограничения подпали 183 человека и 26 организаций. Они ограничены в ведении финансовых операций со странами ЕС, а для отдельных лиц запрещён въезд в Европу. Санкции против Минска также ввели США, в их чёрный список попал сын Лукашенко. Президент Белоруссии потребовал работать над антисанкционными мерами без волокиты, по-военному.
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