В администрации Лукашенко подсчитали ущерб от нового пакета западных санкций

"Что с Европейским союзом? С учётом санкционного давления и анализа по тем предприятиям, которые находятся в соответствующих списках, была более творчески составлена матрица поставок в Европу. Те товары и услуги, которые не подпали под санкции: по ним не планируется никакого падения, и сейчас обеспеченность экспортными заявками на следующий год примерно 50%", — возмутился он в интервью телеканалу "Беларусь 1".