Экс-главу разведки Бурбу пытались не пустить на Украину
Инцидент был исчерпан, когда помощник привёз в аэропорт реальный паспорт генерал-полковника. Пограничники долго куда-то звонили, но в итоге пропустили его на родину.
Василий Бурба. Кадр из видео © YouTube / "Украина 24"
Бывшего руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Василия Бурбу в минувшую пятницу, 3 декабря, не хотели пускать в страну. Как сообщает издание Obozrevatel, это произошло в аэропорту "Борисполь" по его возвращению на родину.
Отмечается, что Бурбу не хотели впускать по паспорту прикрытия, который он показал украинским пограничникам. После почти трёх часов ожидания инцидент наконец был исчерпан, когда помощник привёз в аэропорт настоящий документ генерал-полковника.
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Прежде чем пустить Бурбу на территорию Незалежной, пограничники долго с кем-то разговаривали по телефону. Более того, они попросили его год побыть за пределами страны.
Ранее сообщалось, что Бурба заявил о "российском кроте" в киевской власти. По его словам, утечка информации стала одной из причин провала операции по задержанию 33 россиян летом 2020 года.
Напомним, в 2020 году в Белоруссии задержали 33 граждан России по обвинению в подготовке теракта. Никаких доказательств представлено не было. 4 августа президент страны Александр Лукашенко назвал задержанных людей боевиками, а также заявил, что якобы заслана ещё одна группа, которая должна располагаться где-то на юге страны. В тот же день Украина предложила передать ей граждан России, так как они якобы могли участвовать в боевых действиях в Донбассе. В итоге в Минске поняли, что ошиблись, и отправили россиян на родину.
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