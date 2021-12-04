Европейский союз недооценил проект "Турецкий поток" как способ политического давления. Об этом заявила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями компании "Оператор ГТС Украины" Ольга Белькова, выступившая с докладом по просьбе Европейского парламента.

"Богатые энергией авторитарные государства используют свой энергетический экспорт для получения экономической выгоды, но также и как инструмент внешнеполитического влияния", — процитировало Белькову издание Euractiv.

В докладе также отмечено, что "Турецкий поток" похож на троянского коня, так как "обещания его заманчивы, но истинные намерения пагубны".

По мнению Бельковой, Брюссель должен принять меры по закрытию этого проекта или потребовать "полного соблюдения всеми сторонами основных правил ЕС". Также она настаивает на диверсификации поставок газа через несколько топливных артерий, в том числе через "Трансбалканский газопровод", проходящий по территории Незалежной.

Напомним, что текущее соглашение Россия и Украина подписали в 2019 году, по нему газ должен поступать в Европу в течение четырёх лет, в 2021–2024 годах по 40 миллиардов кубометров топлива в год. При этом "Газпром" обязан оплачивать мощности вне зависимости от фактических объёмов поставок.