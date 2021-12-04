Погранслужба Украины опровергла нарушение границы Белоруссии вертолётом Ми-8

Ранее в белорусском Госпогранкомитете сообщили, что "украинский военный вертолёт Ми-8 на высоте около 100 метров пересёк государственную границу и залетел на глубину до одного километра на территорию Белоруссии". Украинская сторона по данному инциденту якобы была проинформирована. Демченко же указал, что официальных писем о нарушении авиапространства от коллег из соседней республики не поступало.