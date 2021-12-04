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Погранслужба Украины опровергла нарушение границы Белоруссии вертолётом Ми-8

Там указали, что предоставленная коллегами из соседней республики информация не является правдивой. И подчеркнули, что официальных писем Киев не получал.

4 декабря, 17:55

Скриншот видео © Telegram / ГПК Белоруссии

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко опроверг информацию о пересечении украинскими пилотами авиапространства Белоруссии.

"Информация относительно незаконного пересечения украинскими пилотами воздушного пространства Республики Беларусь неправдива. Такую ситуацию не фиксировали", — цитирует Демченко агентство УНН.

Ранее в белорусском Госпогранкомитете сообщили, что "украинский военный вертолёт Ми-8 на высоте около 100 метров пересёк государственную границу и залетел на глубину до одного километра на территорию Белоруссии". Украинская сторона по данному инциденту якобы была проинформирована. Демченко же указал, что официальных писем о нарушении авиапространства от коллег из соседней республики не поступало.

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Как уже писал Лайф, инцидент произошёл 4 декабря во время проведения Незалежной учений на границе с республикой. Позднее Госпогранкомитет Белоруссии показал кадры нарушения границы украинским вертолётом.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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