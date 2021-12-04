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Госпогранкомитет Белоруссии показал кадры нарушения границы украинским вертолётом

Инцидент произошёл во время проведения Незалежной учений вблизи территории республики. К слову, в Киеве пока не комментируют произошедшее.

4 декабря, 16:23

Скриншот © Telegram / "ГПК Белоруссии"

ГПК Белоруссии опубликовал кадры нарушения госграницы украинским вертолётом. Видео © Telegram / "ГПК Белоруссии"

Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии опубликовал видео, на котором запечатлено нарушение Украиной воздушного пространства республики. По данным ведомства, инцидент произошёл в районе пункта пропуска "Новая Рудня".

На кадрах видно, что украинский боевой вертолёт Ми-8 спокойно пересёк государственную границу и залетел на территорию Белоруссии.

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Как уже писал Лайф, инцидент произошёл 4 декабря во время проведения Незалежной учений на границе с республикой. По поводу случившегося ГПК Белоруссии уже проинформировал украинскую сторону, однако пока никакого официального ответа в Киеве не дали.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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