Госпогранкомитет Белоруссии показал кадры нарушения границы украинским вертолётом

На кадрах видно, что украинский боевой вертолёт Ми-8 спокойно пересёк государственную границу и залетел на территорию Белоруссии.

СБУ устроила на границе с Белоруссией учения по борьбе с мигрантами

Как уже писал Лайф, инцидент произошёл 4 декабря во время проведения Незалежной учений на границе с республикой. По поводу случившегося ГПК Белоруссии уже проинформировал украинскую сторону, однако пока никакого официального ответа в Киеве не дали.