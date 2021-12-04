Сотни австрийцев устроили в Вене марш протеста против обязательной вакцинации от ковида. Видео © Twitter / actarus1070 / patrioticCougar

В австрийской столице Вене проходят протестные марши, собравшиеся выступают против обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции, которую власти страны ввели в рамках новых ограничительных мер. Кадры с места событий в соцсетях публикуют участники шествий. По меньшей мере на протесты вышло порядка двух тысяч человек.

Как сообщает ТАСС, в общей сложности 4 декабря в Вене было заявлено около двух десятков акций, основной же митинг состоялся у Хельденплац. В итоге собравшихся оказалось так много, что в центре столицы было парализовано движение всего транспорта. При этом демонстранты намерены продолжать марш до вечера.