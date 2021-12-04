Сотни австрийцев устроили в Вене марш протеста против обязательной вакцинации от ковида
Из толпы также звучат лозунги против бургомистра австрийской столицы, которого считают главным инициатором ограничительных мер. Отмечается, что пока акция проходит мирно.
Скриншот © Twitter / actarus1070 / patrioticCougar
Сотни австрийцев устроили в Вене марш протеста против обязательной вакцинации от ковида. Видео © Twitter / actarus1070 / patrioticCougar
В австрийской столице Вене проходят протестные марши, собравшиеся выступают против обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции, которую власти страны ввели в рамках новых ограничительных мер. Кадры с места событий в соцсетях публикуют участники шествий. По меньшей мере на протесты вышло порядка двух тысяч человек.
Как сообщает ТАСС, в общей сложности 4 декабря в Вене было заявлено около двух десятков акций, основной же митинг состоялся у Хельденплац. В итоге собравшихся оказалось так много, что в центре столицы было парализовано движение всего транспорта. При этом демонстранты намерены продолжать марш до вечера.
Из толпы звучат лозунги против бургомистра Вены Михаэля Людвига, которого считают главным инициатором ограничительных мер. Отмечается, что на данный момент акция проходит мирно, никаких стычек с правоохранителями зафиксировано не было.
Ранее Лайф рассказывал, что протесты против ковидных ограничений в Нидерландах переросли в массовые беспорядки. Демонстранты закидывали полицейских фаерами и булыжниками, те в ответ применяли водомёты и слезоточивый газ.
Комментариев: 0