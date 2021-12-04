Учёные выяснили, почему "омикрон" человечнее других штаммов ковида

Учёные выяснили, что штамм коронавируса "омикрон" стал более "человечным" из-за одной из своих мутаций. Теперь ему проще попадать из одного организма в другой, но само заболевание будет проходить в лёгкой или бессимптомной форме. Об этом специалисты nference рассказали в своём исследовании.

"Включив в себя этот фрагмент, "омикрон" стал более человечным, что позволит ему избежать атак со стороны иммунной системы", — подчеркнул руководитель исследовательской группы Венки Сундарараджан.

По словам учёных, данная генетическая последовательность не встречалась у предыдущих вариантов SARS-CoV-2. Похоже, что "омикрон" перенял её у другого вируса, вызывающего простуду.