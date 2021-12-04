Чавушоглу заявил о заинтересованности некоторых стран в покупке турецких военных дронов

Ряд государств – членов Евросоюза и НАТО заинтересованы в приобретении турецких военных беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на конференции "Глобальные стратегии оборонной и авиационной промышленности – 2021" в Анталье.

"Приобретение Польшей турецких беспилотников представляет большое значение, так как это был первый случай, когда страна – член НАТО и Евросоюза пополнила военный арсенал продукцией турецкого производства. На данный момент ряд других стран Евросоюза и НАТО интересуются этим типом нашей продукции", — сообщил министр, но не стал уточнять, о каких именно государствах идёт речь.

Как указывает агентство Anadolu, Чавушоглу добавил, что турецкие беспилотники "изменили всю глобальную стратегию ведения войн и создали новую парадигму военной литературы".