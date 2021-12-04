Столичный "Спартак" на своём поле победил грозненский "Ахмат" в матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Встреча на стадионе "Открытие банк арена" завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 13-й минуте спартаковцы вышли вперёд после гола Виктора Мозеса. В середине первого тайма подопечные Руя Витории остались в меньшинстве. За фол в центре поля был удалён форвард Александр Соболев.

🟥 Соболев получил очень спорную красную. По делу? pic.twitter.com/kG9k5lbjGV — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 4, 2021

На перерыв команды уходили при равном счёте. В добавленное к первому тайму время отличился Даниил Уткин. Вырвать победу "Спартаку" удалось в самой концовке матча. На 87-й минуте Квинси Промес с близкого расстояния замкнул прострел Романа Зобнина.

Отметим, что на 20-й минуте матча фанатский сектор "Спартака" покинул трибуны. Болельщики красно-белых проявили солидарность с фанатами ЦСКА, протестующими против массовых задержаний после игры предыдущего тура в Москве.

"Спартак" прервал шестиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате России. Набрав 23 очка, команда поднялась на девятое место в турнирной таблице. "Ахмат" с 24 баллами идёт на седьмой позиции.