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Вырвали победу: "Спартак" выиграл у "Ахмата" в РПЛ, больше часа играя в меньшинстве

Победный гол на 87-й минуте забил голландский полузащитник красно-белых Квинси Промес.

4 декабря, 15:59
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Столичный "Спартак" на своём поле победил грозненский "Ахмат" в матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Встреча на стадионе "Открытие банк арена" завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 13-й минуте спартаковцы вышли вперёд после гола Виктора Мозеса. В середине первого тайма подопечные Руя Витории остались в меньшинстве. За фол в центре поля был удалён форвард Александр Соболев.

На перерыв команды уходили при равном счёте. В добавленное к первому тайму время отличился Даниил Уткин. Вырвать победу "Спартаку" удалось в самой концовке матча. На 87-й минуте Квинси Промес с близкого расстояния замкнул прострел Романа Зобнина.

Отметим, что на 20-й минуте матча фанатский сектор "Спартака" покинул трибуны. Болельщики красно-белых проявили солидарность с фанатами ЦСКА, протестующими против массовых задержаний после игры предыдущего тура в Москве.

"Спартак" прервал шестиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате России. Набрав 23 очка, команда поднялась на девятое место в турнирной таблице. "Ахмат" с 24 баллами идёт на седьмой позиции.

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. 17-й тур

"Спартак" – "Ахмат" — 2:1

Голы: Мозес 13' (1:0), Уткин, 45+3' (1:1), Промес 87' (2:1)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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