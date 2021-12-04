"Бессмертный полк" сохранит формат онлайн
Это позволит принять участие в акции людям, которые не могут сделать это физически.
Фото © VK / "Бессмертный полк России"
Акция "Бессмертный полк" будет проходить в том числе и в онлайн-формате. Об этом на форуме гражданского участия "Мы вместе" рассказала сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" депутат Думы Елена Цунаева.
"Бессмертный полк" онлайн — это такой формат, который стал возможным благодаря работе всех вместе, не только нашего общероссийского движения "Бессмертный полк России", но и очень многих организаций. И в том числе коммерческих организаций", — подчеркнула парламентарий, говоря о крупных российских IT-компаниях.
Подобный формат позволит принять участие в шествии людям, которые не могут сделать это физически. Однако, добавила Цунаева, онлайн-формат не даёт в полной мере почувствовать атмосферу происходящего. Также депутат выразила надежду, что в Сети акция будет проходить не только в пандемию.
"Он будет продолжаться. В каком виде, каким образом — мы над этим работаем, исполком "Бессмертного полка России" и партнёры нашего движения. Использовать всё, что мы наработали, конечно, будем", — заключила Цунаева.
Ранее президент Владимир Путин высказался о важности исторической памяти для любого народа. Глава государства в этом контексте подчеркнул, что "Бессмертный полк" имеет огромное значение.
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