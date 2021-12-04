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"Бессмертный полк" сохранит формат онлайн

Это позволит принять участие в акции людям, которые не могут сделать это физически.

4 декабря, 16:15
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/photo-99626804_456273422" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Бессмертный полк России"</a></p>

Фото © VK / "Бессмертный полк России"

Акция "Бессмертный полк" будет проходить в том числе и в онлайн-формате. Об этом на форуме гражданского участия "Мы вместе" рассказала сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" депутат Думы Елена Цунаева.

"Бессмертный полк" онлайн — это такой формат, который стал возможным благодаря работе всех вместе, не только нашего общероссийского движения "Бессмертный полк России", но и очень многих организаций. И в том числе коммерческих организаций", — подчеркнула парламентарий, говоря о крупных российских IT-компаниях.

Подобный формат позволит принять участие в шествии людям, которые не могут сделать это физически. Однако, добавила Цунаева, онлайн-формат не даёт в полной мере почувствовать атмосферу происходящего. Также депутат выразила надежду, что в Сети акция будет проходить не только в пандемию.

"Он будет продолжаться. В каком виде, каким образом — мы над этим работаем, исполком "Бессмертного полка России" и партнёры нашего движения. Использовать всё, что мы наработали, конечно, будем", — заключила Цунаева.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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